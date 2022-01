Ron-Robert Zieler: So wichtig und so gut! Entnervt Gladbach. Allein gegen Neuhaus dreimal stark – Fußabwehr im Eins-gegen-Eins am Fünfer, den Zirkelschuss lenkt er aus dem Winkel, in der zweiten Halbzeit noch mal per Fuß. Auch Zakaria lässt er im Eins-gegen-Eins verzweifeln. Note 1 ©

Der 45-Jährige, zuvor Vorstandschef bei Fortuna Düsseldorf, sollte eigentlich der neue Kind werden, jetzt muss er sich „eben neu orientieren“, sagt der alte Kind. Schäfer ließ in einer Mitteilung ausrichten: „Ich habe gern Verantwortung bei Hannover 96 übernommen. Wir haben bis zum heutigen Zeitpunkt Projekte erfolgreich eingeleitet und umgesetzt. Trotz allem, eine Entscheidung für die Zukunft war notwendig.“

„Letztlich merkt man erst in der Zusammenarbeit ..."

Angeheuert hatte Schäfer am 1. Juli vergangenen Jahres, seine Ehe mit 96 war von Anfang an jedoch ein unklärbares Missverständnis. Zu einem hatte sich Kind zusammen mit den anderen Gesellschaftern Dirk Roßmann und Gregor Baum in einem Be­wer­bungs­ge­spräch einwickeln lassen vom eloquenten Bewerber. „Schäfer kann Menschen führen und motivieren“, sagte er da­mals. Jetzt sagt er: „Letztlich merkt man erst in der Zusammenarbeit, wie es sich mit der Führungsqualität und sozialen Kompetenz verhält.“

Die Erwartungen des Chefs hat Schäfer also nicht erfüllt – tatsächlich ist bislang nicht ein sinnvolles 96-Projekt bekannt geworden, das öffentlich mit ihm in Verbindung ge­bracht werden kann. Auch intern soll er Mitarbeiter nicht wie ge­wünscht mitgenommen haben, der be­vor­ste­hen­de Abgang soll am Donnerstag für allgemeine Er­leich­te­rung in diversen 96-Abteilungen gesorgt ha­ben.

Zustimmung des Muttervereins notwendig

Zum anderen wurde Schäfer von der komplizierten 96-Struktur kategorisch ausgebremst. Um Geschäftsführer der übergeordneten Profifirma und Kind-Nachfolger zu werden, wäre die Zustimmung des Muttervereins notwendig gewesen, so ist das im Hannover-Modell geregelt.