Schalke greift bei 96 an: Mit Hübers konkret, Maina, Ducksch und Haraguchi auf Zettel

Salif Sané: Nach fünf Jahren Hannover 96 verließ Sané die Roten im Sommer 2018 in Richtung Gelsenkirchen. Der ehemalige 96-Publikumsliebling absolvierte 136 Pflichtspiele für die Hannoveraner. Aber er hatte es nicht immer leicht. Im Jahr 2014 wurde er in der Hinrunde für die Reserve abgestellt. Der Senegalese kämpfte sich aber wieder zurück und wurde für 96 in der Innenverteidigung unverzichtbar. ©