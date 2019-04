Gänsehaut-Moment: 96-Nordkurve feiert Rückkehrer Sané trotz Niederlage

Bei den ebenfalls schwachen Schalkern hatte eine der wenigen guten Torchancen zum 1:0-Siegtreffer gereicht. Die 96-Abwehr hatte dabei nicht gut ausgesehen.

Salif Sané: Rückkehr ins 96-Stadion

In der Viererkette der Gäste aus dem Ruhrgebiet zeigte derweil der im vergangenen Sommer von Hannover in den Kohlenpott gewechselte Salif Sané seine Routine. Hohe Bälle in den Schalke-Strafraum? Wurden von Sané zuverlässig vom Knappen-Kasten weggeköpft.