"Der kleine 96-Balotelli": Schatzschneider traut U23-Stürmer Doumbouya Großes zu

Aber die Ex-96-Stars Lala und Dieter Schatzschneider glauben, dass der 21-Jährige erst am Anfang einer größeren Karriere steht. „So einen Stürmer habe ich lange nicht gesehen“, schwärmt Schatzschneider.

Sein Weg war kein leichter. „Er ist aus Libyen mit dem Boot gekommen“, berichtet Altin Lala, „er musste sich durchkämpfen und schwierige Zeiten überstehen.“ Seit drei Jahren lebt Moussa Doumbouya in Deutschland, gelandet ist er jetzt bei der U23 von Hannover 96.

Schatzschneider: "Er ist brutal auf Tore aus"

Der 96-Scout nennt Doumbouya „meinen kleinen Balotelli“, weil er dem italienischen Stürmer Mario Balotelli ähnelt. „Moussa zuzusehen ist eine wahre Freude“, lobt Schatzschneider. „Er ist brutal auf Tore aus. Ich will ihn nicht unter Druck setzen, aber wenn er die höhere Trainingsintensität verkraftet, wird er uns in der Regionalliga mindestens 15 Tore machen.“

Gegen Drochtersen/Assel hat Doumbouya im ersten Spiel am vergangenen Freitag sein erstes Tor erzielt. Heute soll der zweite Treffer in Jeddeloh folgen. Schatzschneider charakterisiert seinen Lieblingsspieler sportlich so: „Kopfballstark, schnell – und geil auf Tore.“

Lala lobt seine Bodenständigkeit

Lala schätzt ihn „auch menschlich, er ist ein Topjunge – ruhig, fleißig, pfiffig und fängt jetzt nicht an herumzuspinnen“. Die Sprache hat er auch schon „ganz gut gelernt, SMS schreibt er nur auf Deutsch“. Der ehemalige 96-Kapitän will seinen neuen Klienten als Berater langsam aufbauen.

Schatzschneider vermutet jedoch, dass es schneller gehen könnte mit dem Aufstieg zu den Profis, und sagt voraus: „Er wird ein bisschen brauchen. Aber wenn er die höhere Belastung gut verkraftet, fliegt er im Winter mit den 96-Profis ins Trainingslager.“