"Schatto" zurück im 96-Stadion: "Sind im Abstiegskampf und müssen das annehmen"

Sechs Wochen nach dem Start in Stuttgart hat die 96-Saison auch für Dieter Schatzschneider (61) begonnen. Die Stürmerlegende hatte aus Ärger über die Verpflichtung von Trainer Mirko Slomka (52) auf Auswärtsfahrten und seinen Stammplatz am Fenster links in der Loge von 96-Profiboss Martin Kind (75) verzichtet.