"Schatto" nicht in Kind-Loge – 96-Profichef: "Wohl mit Trainerwahl nicht glücklich"

96-Liebe kennt keine Liga. Es waren die seit Jahren Treuen, die beim Heimspielstart gegen Jahn Regensburg die Logen füllten: Heinrich Jagau und Marina Barth von der Sparkasse, Jürgen Wache und Matthias Battefeld von der Volksbank, Regionspräsident Hauke Jagau, Rathaus-Interimsverwaltungschefin Sabine Tegtmeyer-Dette, Bau-Multi Günter Papenburg, Gramann-Ahrberg-Inhaber Willi Gramann und Drogerie-König Dirk Roßmann.

Schatzschneider nicht in der Loge

Einer, der seit Jahrzehnten kaum ein 96-Spiel verpasste, fehlte allerdings: Dieter Schatzschneider scheint sich mehr und mehr von seinem Klub zurückzuziehen.

Sein Platz ganz links an der Scheibe in der Kind-Loge blieb leer, vorher war der Kult-Stürmer schon aus Protest gegen den neuen Vereinsvorstand ausgetreten und hatte sich vom NP-Anstoß in der „Nordkurve“ verabschiedet.