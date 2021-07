96-Legende Schatzschneider: Terodde schnappt sich meinen Rekord, "zu 100 Prozent"

Nur noch elf Tore fehlen Simon Terodde, dann zieht der Neu-Schalker in der ewigen Torjägerliste der 2. Bundesliga mit Dieter Schatzschneider (153 Treffer) gleich. Der ist sich sicher, dass sein Rekord "in dieser Saison fällig ist, zu 100 Prozent". Immerhin, so die 96-Legende: "Es trifft den Richtigen."