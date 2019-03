96-Schicksalsgipfel Schalke: Trainer Doll und Manager Heldt wackeln bedenklich

Nun also Schalke. 44 000 Zuschauer erwartet 96 – nimmt man die vergangenen Jahre zum Vergleich, werden bis zu 10 000 Schalke-Fans in der HDI-Arena am Sonntag (15.30 Uhr) dabei sein. Da auch die 96-Fans laut Aufsichtsrat Carsten Linke „Vollgas geben“ werden und die Mannschaft mehr denn je unterstützen wollen, könnte es noch mal richtig laut werden im Stadion. Vielleicht zum letzten Mal in dieser Saison.

Dolls Kampfgeist ist authentisch „Die Motivation ist da“, Thomas Doll ist überzeugt, „dass wir eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen“. Die Abstiegsendspiele in Stuttgart (1:5) und Augsburg (1:3) hat Doll verloren, seine Rettungsmission scheint nach sechs Niederlagen in sieben Partien bereits gescheitert. Aber der Ex-Profi vermittelt glaubhaft den unerschrockenen Kämpfer. Er will „weiter vorneweg marschieren und in dieser schweren Zeit Flagge zeigen“. Die Schaaf-Parallele Doll ist an eine Mannschaft geraten, die schlecht zusammengestellt und von Verletzungspech gebeutelt ist. Aber den Kick hat er (noch) nicht vermitteln können, er gerät vielmehr selbst in die Diskussion. Die Parallele zu der bleiernen Zeit unter dem ehemaligen Werder-Heldentrainer Thomas Schaaf drängt sich auf. Nach zehn Niederlagen und nur einem Sieg verabschiedete sich Schaaf, ehe U19-Trainer Daniel Stendel in den letzten Partien der Stimmungsumschwung gelang, aber für die Rettung war es zu spät.

Das Ergebnis unserer Umfrage: Diese Spieler sollen Hannover 96 verlassen Uffe Bech: Soll gehen: 69,5 Prozent; darf bleiben: 30,5 Prozent. ©

Wichtig ist die komplette Distanz Doll hofft zwar, dass der Knoten gegen Schalke platzt und sein Team nach zwei halbguten Spielen gegen Leverkusen (2:3) und in Augsburg „über 90 Minuten“ Leistung zeigt. Sollte 96 jedoch verlieren, könnte der Knoten in der sportlichen Leitung gelöst werden. „Wir konzentrieren uns jetzt erst mal auf Schalke“, will 96-Geschäftsführer Martin Kind die Personaldiskussion nicht befeuern. Die sofortige Ablösung sowohl von Manager Horst Heldt und Doll wäre bei einer Pleite aber denkbar. Das dämmert langsam auch den 96-Sportchefs. „Dass intern diskutiert wird, ist doch ganz normal“, findet Doll. „Das Wichtigste ist, dass man weiß, was die Stunde geschlagen hat, und als Mann und als Profi versucht, das Unmögliche möglich zu machen.“ Möglich scheint natürlich ein Sieg gegen ebenfalls schwer verunsicherte Schalker, bei denen der aus der Rente geholte Huub Stevens sein zweites Spiel als Trainer macht. Der Einsatz von Jonathas steht dabei infrage. Der 96-Stürmer spürt ein Ziehen am Hüftbeuger, will aber „unbedingt spielen“, sagt sein Trainer.

Das Ergebnis unserer Umfrage: Diese Spieler sollen bei Hannover 96 bleiben Waldemar Anton: Darf bleiben: 84,2 Prozent; soll gehen: 15,8 Prozent. ©

Endspiel, und dann? Dabrowski steht bereit Ergreift 96 die letzte Chance zur Rettung gegen Schalke nicht, wäre der Druck weg. Die nächste Saison könnte geplant werden – vermutlich von einem neuen Sportchef. Für Doll könnte dann noch U23-Trainer Christoph Dabrowski die Saison zu Ende bringen und den Abstieg abwickeln – wie Stendel vor drei Jahren. Nach dem Testfiasko mit dem 0:5 in Bielefeld am vergangenen Freitag schien sogar ein Tausch noch vor dem Schalke-Spiel möglich. Durch die Mitgliederversammlung blieb bei Kind und Co. allerdings kein Raum für Trainerdiskussionen. Vielleicht beginnt Doll die nächste Woche aber auch gut gelaunt. Er braucht „immer ein, zwei Tage, um darüber hinwegzukommen“, wenn 96 wieder verloren hat. Und das haben sie oft. Gute Stimmung nach einem 96-Spiel wäre doch mal eine schöne Abwechslung.

Dieter Schatzschneider: Mit dieser Elf kann sich Hannover 96 noch retten: Michael Esser ©

