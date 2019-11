Heimspiel gegen Darmstadt: 96 legt Einspruch gegen Spielwertung ein

"Der Einspruch stützt sich in der Begründung auf einen Regelverstoß des Schiedsrichters Dr. Martin Thomsen in Zusammenhang mit der Aberkennung des aus unserer Sicht korrekt erzielten Tores von Marc Stendera zum 2:2-Ausgleich in der 87. Spielminute", so heißt es. "Nach unserer festen Überzeugung hätte dieses Tor – auch trotz der zu Saisonbeginn erfolgten Änderung im Regelwerk – gezählt werden müssen."