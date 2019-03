Hannover 96: Schiri-Zoff nach der Niederlage beim FC Augsburg 

Erst die bittere Pleite, dann der riesen Zoff! 96-Trainer Thomas Doll und Schiedsrichter Manuel Gräfe, der die Partie in Augsburg leitete, brüllten sich nach dem 1:3 in der Mixed-Zone lautstark an. Erst gab's noch auf dem Rasen ein längeres Gespräch – doch da beruhigte sich niemand.

Die Roten in Noten: So waren die Spieler von Hannover 96 beim FC Augsburg in Form

Doll wollte das nicht hören. "Nach dem Spiel habe ich so einen Kopf und er will mir was von Bremen erzählen. Ne!" Vor den Kabinen knallte es richtig. Erst polterte Walace noch: "3:1 für dich, toll Schiri." Danach kam Doll rein, drei Meter dahinter Gräfe. Doll murmelte angefressen vor sich hin. "Bremen interessiert mich nicht, fünf Minuten sabbelst du uns voll." Gräfe antwortete daraufhin in Richtung Cheftrainer: "Das ist doch Arroganz." Doll blieb stehen, rief noch etwas lauter: "Das ist Arroganz? Scheiß auf Arroganz!"

"Das ist harter Tobak"

Auch 15 Minuten später, bei der Pressekonferenz, war der Ärger noch nicht verraucht. Auf Nachfrage legte Doll nach. "Er will mich zwei, drei Minuten volllabern ... Nach einem Spiel habe ich so einen Kopf, da habe ich mich weggedreht. Sich da so gockelig hinzustellen und mir Arroganz vorzuwerfen", ärgerte sich der 96-Coach. "Emotionen kann man mir unterstellen. Aber das ist harter Tobak! Sowas gehört sich nicht, aber mittlerweile nimmt sich der eine oder andere für größer als er ist. Deswegen bin ich ein bisschen wütend."

Eine Aussprache mit Gräfe wollte Doll nicht mehr führen, "aber wenn wir uns nochmal sehen, werden wir uns die Hand geben. Wir sind ja Sportsmänner." Auch Gräfe betonte, dass der lautstarke Ärger kein Nachspiel habe. Einen Schiri-Bericht wolle er nicht schreiben, "da war ja keine Beleidigung dabei".