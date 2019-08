96-Sportdirektor Schlaudraff: "Haben auf der einen oder anderen Position Bedarf"

Jan Schlaudraff, wie beurteilen Sie das 1:1 von Hannover 96 gegen Greuther Fürth?

Wir haben zu wenig investiert, um drei Punkte mitzunehmen. Haben in der ersten Halbzeit nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, waren immer zu weit weg, haben keine Kreativität nach vorn entwickelt.