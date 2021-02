Auf Derbylust folgt Schneefrust: 96-Coach Kenan Kocak fühlt sich an Kreisliga erinnert

Es gibt fast nichts, was es nicht gibt bei 96. Die Winterspaziergänger an der Mehrkampfanlage wunderten sich, was die Fußballprofis da auf dem Trainingsplatz trieben. Spieler und Trainer räumten Schnee weg. Schieb, schieb! Mit Schippen, Besen und Schubkarre befreite 96 sich vom Schnee. Das Training begann um 14.10 Uhr mit dem Freischaufeln einer Platzhälfte und endete so nach intensiven Läufen mit der anderen Hälfte. „So, jetzt jeder eine Schippe,“ befahl Athletiktrainer Tobias Stock. Um 15.50 Uhr war der komplette Rasen grün statt weiß. Anzeige Das sah nach einer bunten Abwechslung aus, mit guter Stimmung dazu. Baris Basdas malte sein Kürzel („BB23“) in den Schnee, Kenan Kocak schüttete zum Spaß Schnee über Spieler und Mitarbeiter. Der 96-Trainer stand nach anderthalb Schippballstunden unter Dampf. Gefallen hatte ihm die Räumungsaktion aber eher nicht. Im Gegenteil: Er war sauer.

Die Profis schnippen Schnee: Bilder vom Training von Hannover 96 (9. Februar 2021) Die Profis schnippen Schnee: Bilder vom Training von Hannover 96 (9. Februar 2021) ©

Um 12.15 Uhr hatte Kocak mit den Co-Trainern den oberen Trainingsplatz inspiziert. „Der obere Platz ist in einem katastrophalen Zustand und eine absolute Gefährdung für die Gesundheit der Spieler, eine Zumutung, höchst gefährlich“, stellte Kocak fest. Das Training dort könne er „nicht verantworten“. Und die Verantwortlichen? Sportdirektor Gerhard Zuber hatte tags zuvor geahnt, dass der Platz unbespielbar sei. Der untere Platz wurde von den Mitarbeitern um Greenkeeper Michael Meyer nicht beackert. Kocak fühlt sich wie in erster Trainerzeit Am Montag hatte es danach ausgesehen, dass wegen des stehenden Wassers auf der beheizten Oberfläche ohnehin kein Training möglich gewesen wäre. Diese Einschätzung konnte man teilen, das Wasser stand unter der Schneedecke höher als die Grashalme. Aber über die Entscheidung, dort nichts zu unternehmen, ärgerte sich Kocak am Dienstag. „Es war von vornherein klar, dass sich die Verantwortlichen um beide Plätze kümmern sollten, anscheinend waren sie nur auf dem oberen Platz“, sagte Kocak. Über seine Eigenleistung an der Schippe sagte er ironisch: „Ich habe mich an die Anfangszeit meiner Trainerkarriere erinnert, in der Kreisliga. Da habe ich den Rasen gemäht, den Platz ab­ge­zeichnet, Netze aufgebaut.“ Nur spielt 96 nicht in der Kreisliga, sondern in der 2. Liga und bewegt mehrere Millionen Euro. Kocak war dennoch „stolz auf die Jungs, die angepackt haben“, und bedankte sich namentlich bei den Mitarbeitern der Medienabteilung, „sie haben angepackt“. Der Trainer hätte aber viel lieber taktisch mit der Mannschaft angepackt, und nicht im Schnee geackert: „Fakt ist: Ein Trainingstag ist im Prinzip weg in einer kurzen Woche.“