96 schon wieder im Krisenmodus

Es ist ja nicht so, dass es gar nichts mehr zu feiern gäbe bei 96. Denn Marcus Mann hatte gestern Geburtstag, 38 Jahre jung ist der Sportchef. Aber in Partylaune war er nicht nach dem erneut desolaten 96-Auftritt gegen Nürnberg. Er sei „kein Meister darin, so etwas schnell abzuschütteln“, sagt Mann. „Es ist mehr als ärgerlich, dass wir uns in zehn Tagen selbst den Wind aus den Segeln genommen haben.“

Der Lauf, in den die Mannschaft sich gegen Darmstadt (2:2) und St. Pauli (3:0) und Kiel (2:0) gespielt hatte, ist jäh gestoppt. „Wir haben die gute Ausgangsposition hergeschenkt“, weiß Mann. Was ist da passiert? „Ich müsste lügen, wenn ich das genau aufschlüsseln sollte“, meint er.

Das Team habe jedoch „den Übergang vom Pokalspiel zurück in die Liga nicht hinbekommen“. 96-Chef Martin Kind zeigt sich sogar „fast entsetzt“ über die Leistung am Sonntag. „Das sind keine guten Signale.“ Es passt gerade wieder so vieles nicht zusammen bei 96.