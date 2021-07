Hannover 96 schon wieder vor Gericht

Vor dem Arbeitsgericht stehen, Stand Freitag, drei Termine in den nächsten sechseinhalb Wochen an: Zuerst geht’s um den ehemaligen Sportdirektor Gerhard Zuber, dann um Fitmacher Tobias Stock und den früheren Co Asif Saric.

Anzeige

Zumindest die Sache mit dem Assistenzcoach scheint 96 aber noch zeitig aus der Welt schaffen zu können. Der Klub sendete am Freitag Signale, man habe sich mit Saric „einvernehmlich verständigt“. Auf dem Plan des Gerichts stand der Gütetermin Freitag aber noch: Aktenzeichen 1 CA 146/21, am Nachmittag des 23. August. Direkt davor wird die Stock-Kündigung verhandelt (1 CA 147/21). Laut 96 habe der Athletiktrainer zwar „nach erfolgter Kündigung einen fairen Vorschlag zur Einigung bekommen“. Angenommen hat er ihn bisher nicht. Vor Gericht wird es um die Höhe einer möglichen Abfindung gehen. Zum Vergleich: Fitnesstrainer Dennis Fischer soll nach drei 96-Jahren rund 30.000 Euro Abfindung bekommen haben, an Timo Rosenberg (bei 96 von 2015 bis 2021) sollen 50.000 Euro geflossen sein.