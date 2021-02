Schwere Muskelverletzung! 96 muss mehrere Wochen auf Timo Hübers verzichten

Der Innenverteidiger hat sich eine schwere Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, wie eine Magnetresonanztomographie (MRT) am Montag ergeben hat. Die Ausfallzeit umschreibt 96 mit einigen Wochen. In der 84. Minute hatte sich Hübers an den Oberschenkel gefasst, er humpelte zur Außenlinie. Weil Kenan Kocak bereits fünfmal gewechselt hatte, musste 96 die restlichen Minuten zu zehnt absolvieren.

Der 24-Jährige ist in der Abwehrzentrale gesetzt, stand in den bisherigen 22 Spielen 17-mal in der Startelf und spielte immer durch. Auch in der Hinrunde wurde Hübers, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft und der das Interesse etlicher Klubs geweckt hat, schon einmal schmerzlich vermisst, Knieprobleme machten nach dem Spiel in Fürth von Anfang November bis Anfang Dezember unmöglich.