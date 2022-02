"Sah nicht gut aus": 96-Pechvogel Sebastian Ernst droht vorzeitiges Saisonende

Ohnehin lief es für Sebastian Ernst nach seiner Rückkehr nicht wirklich rund. Zwar hatte der Mittelfeldspieler, den es trotz Aufstieg mit Fürth zurück zu Hannover 96 gezogen hat, unter Jan Zimmermann zunächst seinen Stammplatz, das allerdings auf wechselnden Positionen und - wie die gesamte Mannschaft - mit unsteter Performance. Irgendwann war der 26-Jährige dann raus aus der ersten Elf...

Doch ungleich schlimmer ist, was Ernst im bzw. vor dem Heimspiel gegen Darmstadt passierte: Erstmals seit dem Bremen-Heimspiel Mitte Dezember sollte er mal wieder von Anfang an spielen, es wäre erst der zweite Startelfeinsatz unter Christoph Dabrowski gewesen. Doch daraus wurde nichts, denn kurz vor dem Ende des Aufwärmens verletzte sich der gebürtige Neustädter an der Achillessehne. Vermutlich schwer.