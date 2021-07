Zurück, gereift, selbstbewusst: Sebastian Ernst ist lieber bei "Herzensverein" 96 als in der 1. Liga 

Bereits seit Mitte März steht fest, dass Sebastian Ernst in der Saison 2021/22 wieder für Hannover 96 auflaufen wird. Der Rückkehrer soll in der Zukunft eine Schlüsselrolle einnehmen. Im Interview hat der 26-Jährige mit uns über seine Rückkehr in die Heimat zu "Herzensverein" 96, die bewusste Entscheidung gegen die 1. Bundesliga und seine Ziele mit den Roten gesprochen.