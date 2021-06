Nach einigem Hin und Her: Osnabrücks Sebastian Kerk entscheidet sich für 96

Er wäre der dritte neue Sebastian für Hannover 96: Nach einigem Hin- und Her soll sich Sebastian Kerk nun endgültig für einen Wechsel zu den Roten entschieden haben. Für den Offensivmann des VfL Osnabrück würde nach dem Abstieg nur eine geringe Ablöse von 50.000 Euro fällig.

Anzeige

Der 27-Jährige, ausgebildet beim SC Freiburg und später in Nürnberg und Kaiserslautern am Ball, war einer der wenigen Gewinner in der vergangenen Saison bei den Lila-Weißen. Mit zehn Toren und zehn Vorlagen kommt der offensive Mittelfeldspieler auf starke Werte, mit seinem feinen linken Fuß beschwor er bei Standards immer wieder Gefahr herauf.