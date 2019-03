Hannover 96: Kramer der Kandidat für Kind-Kritiker

Opposition, nein, das sei so negativ besetzt. So wollen die fünf Kandidaten für den neuen Aufsichtsrat beim Hannover 96 e. V. nicht genannt werden. Mitgliederkandidaten, das klingt besser, meinte zuletzt Nathalie Wartmann, die ebenfalls bei der Wahl am 23. März in der Swiss-Life-Hall antritt. Die fünf Kandidaten Wartmann, Carsten Linke, Ralf Nestler, Jens Boldt und Lasse Gutsch gaben gestern auch bekannt, wer ihr Kandidat für den Vorstandschef-Posten werden soll: Sebastian Kramer, 42 Jahre, wird kandidieren, als möglicher Nachfolger von Martin Kind.

Der Klubchef wird nach mehr als 20 Jahren an der Vereinsspitze nicht antreten. Die Vorstandswahl wird nach der Aufsichtsratswahl am 23. März „etwa drei bis vier Wochen dauern“, glaubt beispielsweise „Fußballgott“ Carsten Linke. Linke fuhr gestern mit Kramer zum TV-Auftritt beim NDR. Kramer, einer von zwei aktuellen 96-Aufsichtsräten, die Kind-kritisch sind, wird damit der Rivale des Meravis-Geschäftsführers Matthias Herter.

Wer ist der Kandidat Kramer?

Zehn Jahre arbeitete er ehrenamtlich als Fanbeauftragter bei 96, 2004 war er Mitbegründer sowie Vorstandsvorsitzender des früheren Fan-Dachverbandes Rote Kurve. Er engagierte sich unter anderem als Jugendtrainer in der Wedemark. Kramer arbeitet in der Personalabteilung bei Continental. 2016 wurden er und Nestler bei Hannover 96 e. V. in den Aufsichtsrat gewählt.

Pro Verein 1896 veröffentlichte gestern eine Mitteilung mit und über Kramer. Darin bezeichnet sich der 42-Jährige als Brückenbauer. „Brücken zwischen den Generationen und den heute getrennten Fraktionen und Sparten, zwischen Breiten-, Leistungs- und Profisportlern. Brücken zu den Fanklubs und Fans, die in einer eigenen Fanabteilung eine Heimat im Verein finden sollen. Brücken in die Stadt und die Region. Brücken aber auch zu den Investoren und Sponsoren, die sich bei Hannover 96 ebenso wohlfühlen sollen wie die Mitglieder“, erklärte Kramer.