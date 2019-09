Talent ohne Zukunft: 96-Stürmer Sebastian Soto nach Wechsel-Theater im Abseits

Bisher verlief Sebastian Sotos Profi-Karriere nach dem olympischen Motto: Dabei sein ist alles. Ein Vier-Minuten-Einsatz gegen Regensburg, länger trat Soto nicht in Erscheinung. Bald kämpft der 96-Stürmer mit der U23 der USA im Frühling 2020 um die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio. Am Montag stürmt er in Kalifornien im Test gegen die japanische Auswahl.

Im 96-Testspiel in Graz (2:0) hatte Soto für 96 einmal überzeugt. Wäre er bei seiner 96-Zukunft genauso entscheidungsfreudig wie bei seinen beiden Treffern in Graz, wäre er in Hannover wohl nicht Stürmer Nummer fünf.