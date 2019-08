Hannover 96: Sebastian Soto ist auf dem Sprung zu einem ausländischen Verein

Es sieht so aus, als würde Sebastian Soto Hannover 96 noch in der laufenden Transferperiode verlassen. Wie der Verein am späten Donnerstagnachmittag bekanntgegeben hat, befindet sich 96 "in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem Klub aus dem Ausland bezüglich eines Transfers" des Stürmers, wie es auf der Homepage heißt. Es sei möglich, "dass der 19-jährige Nachwuchsstürmer noch vor dem Ende des aktuellen Transferfensters am kommenden Montag den Verein wechseln wird".

Debüt gegen Wolfsburg

Soto, geboren in Kalifornien, ist zur Saison 2018/19 von Real Salt Lake zu den Roten gewechselt. Dort kam er zunächst bei den A-Junioren zum Einsatz, durfte jedoch bereits im November erstmals bei den Profis mittrainieren. Unter Thomas Doll kam er zu seinem Bundesliga-Debüt, als er am 28. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg in der 79. Minute eingewechselt wurde.