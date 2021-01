"Er entwickelt sich toll": Sei Muroya wird für 96 zu einem immer größeren Mehrwert

Sie brauchen viel Zeit, die vielen neuen internationalen Spieler bei Hannover 96. Der Zug zu den Aufstiegsplätzen in der 2. Bundesliga ist weit vorausgefahren. Beim 4:0 gegen Sandhausen holten Jaka Bijol und Patrick Twumasi endlich leistungstechnisch auf. Die beiden neuen Außenverteidiger Niklas Hult und Sei Muroya sind bereits in der Spur. Muroya überholte inzwischen die Rivalen, startete vom Ersatzspieldasein in die Startelf durch und war gegen Sandhausen hinter Twumasi und Kingsley Schindler der drittschnellste Spieler auf dem Platz.

Der Japaner trägt sein Vorbild auf dem Rücken, Mit der Trikotnummer 21 nahm er bewusst die Zahl von Philipp Lahm. Mit seinen 32,6 km/h war Muroya allerdings sehr schnell unterwegs. Das 1:0 von Marvin Ducksch bereitete er nach dem Traumpass von Bijol und toller Ballmitnahme vor. 96-Boss Martin Kind erwartet noch mehr starke Leistungen des Schnäppchens aus dem japanischen Sommerschlussverkauf.