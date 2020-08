Premiere gegen Uerdingen: Rechtsverteidiger Sei Muroya ist bei 96 angekommen

Noch am Samstag ist Sei Muroya in seiner Heimat für seinen alten Klub FC Tokio im Einsatz gewesen. Es folgten Medizin-Check, Corona-Tests, Unterschrift unter den Vertrag - und am Dienstag das erste Training bei 96. Am Freitag gegen Uerdingen wird der Japaner wohl sein Spieldebüt geben.