"Darmstadt blockt ab": Dursun-Wechsel zu 96 wird unwahrscheinlicher

Es ist allerdings kompliziert, nicht nur weil Hannover 96 am Sonntag gegen Dursun spielt. „Darmstadt blockt ab und scheint nicht bereit, ihn abzugeben“, sagt Kind. „Wenn die endgültige Absage kommt, müssen wir das akzeptieren und überlegen, ob wir ihn dann zum 1. Juli verpflichten.“ Dann wäre Dursun ablösefrei.

Serdar Dursun gilt als Immer-noch-oder wieder-Wunschspieler von 96-Trainer Kenan Kocak. Das wurde auch auf der Pressekonferenz am Freitag wieder deutlich, als Kocak dem Darmstädter ein großes Lob aussprach. Er sei "sowohl charakterlich als auch qualitativ ein sehr, sehr guter Stürmer, der das unter Beweis gestellt hat".

Kind bleibt "offen für Verpflichtungen"

Noch kennt 96 zwar keine konkrete Forderung, die im Markt getuschelte Ablöse von etwa 800 000 Euro wird 96 nicht zahlen. „Es kommt auf das Gesamtpaket an“ für den 96-Chef. Ablöse plus Gehalt, da kämen mehr als 1,5 Millionen Euro zusammen. Bei den Einnahmeausfällen durch die Geisterspiele eine riskante Investition.

Kind zeigt sich dennoch weiter „offen für Verpflichtungen“, hat aber zwei Erwartungen: „Jeder muss sofort voll einsatzfähig sein“ und „für mich ist nicht vorstellbar, dass wir noch etwas für die Defensive machen.“

Kehrt Klaus zurück?

Hinten stand 96 zuletzt sicher – wenn, dann soll ein Offensiver kommen. Und da steht auch weiter Felix Klaus auf der 96-Agenda. In Wolfsburg spielt er kaum, Zuber würde den 28-jährigen Flügelstürmer offenbar gern zu 96 zurückholen. Eine Leihe bis zum Saisonende ist die favorisierte Lösung. Aber noch ist keine Einigung in Sicht. Kind meint aber. „der Markt ist angespannt, einen Transfer könnten wir schnell in ein, zwei Tagen abwickeln“.