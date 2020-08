"Es gab ja vorher Trubel um den Peter Neururer": Gütschow blickt auf seine Zeit bei 96 zurück

Neururer wurde trotzdem entlassen, bekam vom damaligen Präsidenten Klaus-Dieter Müller sogar Stadionverbot. „Weil ich in der Pressekonferenz nach der Rettung gesagt habe, dass mein Dank dem alten Präsidium gilt. Es hatte mir die Spieler Stefan Emmerling und Jürgen Luginger besorgt und finanziert, ohne die ich den Klassenerhalt niemals geschafft hätte“, erzählte Neururer später.

„Dass ich das Tor erzielen durfte mit einem Kopfball in die lange Ecke, das war natürlich genial“, erinnert sich Gütschow. „Wir hatten vorher unter den Spielern ausgemacht: Wer ein Tor schießt, der rennt zum Trainer, es gab ja vorher Trubel um den Peter Neururer. Dann lagen wir uns alle in den Armen, um den Präsidium zu zeigen, dass wir hundertprozentig hinter ihm stehen.“

26. Mai 1995, ein Freitagabend. 32. Spieltag in der 2. Liga, 96 schwebt noch in Abstiegsgefahr. Heimspiel gegen Wolfsburg, Torsten Gütschow trifft in der 69. Minute zum 1:0, Siggi Reich eine Minute vor Schluss zum Ausgleich.

Pokalheld Milos Djelmas sprang für Neururer ein, "aber das hat die Mannschaft in den beiden letzten Spielen weitgehend selbst geregelt“, verrät Gütschow. Am Ende wird er mit 16 Treffern Zweiter der Torschützenliste hinter Jürgen Rische vom VfB Leipzig (17).

Gütschow wechselt danach zum Chemnitzer FC, spielt zusammen mit dem jungen Michael Ballack. Vergleichbar mit Hannover lautet auch hier der Auftrag für den Trainer Reinhard Häfner: Aufstieg in die Bundesliga. Das Ergebnis: Chemnitz steigt ein Jahr später zusammen mit 96 in die Regionalliga ab.

"Wechsel nach Hannover ist in Köln entstanden“

Wie kam 96 eigentlich auf den letzten Fußballer des Jahres der DDR? Der 57-Jährige erzählt: „Ich spielte damals bei Jena, hatte aber bei dem damaligen Trainer Hans Meyer keine Chance mehr. Zeitgleich durfte ich die A-Lizenz als Trainer machen. Dort im Lehrgang habe ich Günter Hermann kennengelernt, der war nebenbei noch Kapitän von 96. Wir haben ein bisschen gequatscht – und dann hat sich das so ergeben. Mein Wechsel nach Hannover ist also in Köln entstanden.“

Gütschow schwärmt noch heute: „Das hat mich riesig gefreut, es ist was Besonderes, wenn man bei so einem Traditionsverein spielen kann. Dresden, dann noch Galatasaray Istanbul und Hannover 96 – das waren Karrierehighlights für mich.“ Er war 1992 in die Türkei gewechselt, der Trainer dort hieß Karl-Heinz Feldkamp. Dresden kassierte eine Million Mark Ablösesumme für Gütschow, der mit Galatasaray türkischer Meister, Pokalsieger und zweitbester Torjäger hinter Hakan Sükür wurde.