"Ich hab Bock auf die Jungen": Setzt 96-Trainer Kocak jetzt auf Gudra, Doumbouya und Co.?

Die Gegenwart mag trübe aussehen. Aber diese beiden machen Hannover 96 Mut für die Zukunft. Moussa Doumbouya (23) gab den starken Pass auf Mick Gudra (20), der mit seinem ersten Ballkontakt zum 2:3 in Düsseldorf traf.

Ein Spieldebüt, ein Tordebüt. So kann es weitergehen mit den Talenten. Trainer Kenan Kocak erklärte sich bereit wie nie, die Talente zu fördern. Er könne sich „das Leben einfach machen“, sagte er. „Aber wir müssen diese Spieler heranführen, an das Tempo, an die Intensität müssen sie sich gewöhnen, auch mental bereiten wir sie darauf vor.“