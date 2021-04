Kocak und Zuber ab jetzt auf Bewährung: 96-Sieg gegen Heidenheim ist Pflicht

Wer in den Boxring einsteigt, diesen Vergleich zog Kenan Kocak am Freitag, „der muss kalkulieren, dass er was auf die Nuss kriegt“. Wer im Fußballgeschäft arbeitet, müsse mit Rückschlägen rechnen – das meint der 96-Trainer über das desaströse 1:2 gegen Würzburg. Nicht resignieren, wieder aufstehen, das sei jetzt gefordert. „Wichtig ist, was beim letzten Gong passiert“, sagt Kocak. Wohl wissend, dass auch sein K.o. bei 96 immer wahrscheinlicher wird. Die Blamage gegen den Tabellenletzten könnte der entscheidende Schlag gewesen sein, der Kocak auf die Bretter schickt. Angezählt ist er bereits, das Handtuch wirft er aber noch nicht. „Ich bin ein Kämpfer.“ Anzeige Die Stimmung in der oberen Stadionetage bei 96-Chef Martin Kind und Ex-Kanzler Gerhard Schröder ähnelte der Atmosphäre bei einem Boxkampf, wenn der hoch gewettete Favorit taumelt und beschimpft wird. „Keine Entschuldigung“ gebe es für die Leistung, sagt selbst Kocak.

Drei zukunftsweisende Spiele Noch am Abend hat der Trainer mit Kind gesprochen, der angekündigt hatte, mit Kocak und Sportchef Gerhard Zuber in die neue Saison gehen zu wollen. „Ich bin froh über das Vertrauen“, sagt Kocak, „ich mache mir keine Sorgen.“ Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage sollte besser nicht überprüft werden. Denn auch Kocak wird klar sein – ab sofort arbeitet er auf Bewährung. Das gilt wohl auch für Zuber: Wenn schon eine Trennung nötig werden sollte, dann ein kompletter Neustart mit neuem Trainer und Manager. Die nächsten drei Spiele werden schon über die Zukunft von Kocak und Zuber entscheiden. Am Sonntag gegen Heidenheim ist ein Sieg mehr als nur Pflicht. Es folgt am kommenden Mittwoch die Partie in Kiel und am Sonntag die nächste schwere Aufgabe in Bochum. Drei Spiele in acht Tagen – drei Niederlagen wären das sichere Aus.

Einzelkämpfer statt Team Für Kind wäre die Trennung aus zwei Gründen schmerzhaft. Sie kostet zum einen Geld, das 96 nicht hat. Zum anderen hat er das Duo Kocak und Zuber auch gegen internen Widerstand installiert. Beide bekamen Dreijahresverträge (bis Juni 2023) und begannen in der Überzeugung, gut zusammenzupassen. Über diverse Transferentscheidungen und Monate splittete sich das Team Kocak/Zuber in Einzelkämpfer auf – die sogar gegeneinander arbeiten. Heraus kam eine fatal zusammengestellte Mannschaft, der es an Charakter und Mentalität fehlt. Gegen gute Gegner wie den HSV reißen sie sich zusammen. Gegen den Letzten aus Würzburg gehen sie mit der von Kocak angeprangerten Einstellung ins Spiel: „Irgendwie klappt das schon.“ Tut es aber nicht. Diese Achterbahnfahrten ziehen sich durch die komplette Saison. Das 1:2 in Osnabrück und beim Hinspiel in Würzburg, das 1:4 in Fürth, das 2:3 in Düsseldorf – bei jedem dieser Spiele stellte sich nachher die Mentalitätsfrage. „Jedes Spiel und auch jeder Schlag ins Gesicht ist noch einmal gut für unsere Entwicklung“, sagt Kocak. Es entwickelt sich aber nichts mehr.

Das ist der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2020/21 der 2. Bundesliga: Hannover 96 spielt in der aktuellen Zweitligasaison unter anderem gegen Fortuna Düsseldorf, den HSV und Eintracht Braunschweig. ©