"Jeder wollte es besser machen": Stimmen zum Sieg von 96 in Nürnberg

96 hat leichten die Personalsorgen in der Defensive ziemlich gut weggesteckt. "Jeder einzelne wollte es besser machen", sagte Stürmer Marvin Ducksch mit Blick auf die Heimniederlage zuletzt gegen St. Pauli. Hier lest ihr, wie sich die Protagonisten vom 5:2 in Nürnberg nach dem Abpfiff geäußert haben.