"Dann ist es nicht professionell": Simon Falette verschärft die Not in der 96-Defensive

Im Prinzip ist es ein Detail. Was hat Simon Falette dem Schiedsrichter gesagt, dass Markus Schmidt ihm nach der gelben gleich die gelb-rote Karte hinterherschickte. Falettes Worte waren auch in der Geisteratmosphäre nicht zu verstehen. Manager Gerhard Zuber fragte bei allen Unparteiischen nach: Was hat Falette denn nun gesagt? Er bekam keine zufriedenstellende Antwort, aber dafür eine folgenlose gelbe Karte. Der Platzverweis gegen Falette indes wird Folgen haben.

Anzeige

Bei Hannover 96 bekommt der taktische Fachbegriff „Restverteidigung“ eine ganz neue Bedeutung. Falette wird am Samstag in Hamburg gesperrt fehlen, bei Marcel Franke besteht Verdacht auf Gehirnerschütterung, was Falette übrigens wusste. Timo Hübers hat mit Problemen am Knie zu tun. Die Restverteidiger: Josip Elez und Baris Basdas.