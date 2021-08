Ex-Coach Kocak hilft: 96-Verteidiger Simon Falette sucht nach neuem Verein

Simon Falette schaut sich nach einem neuen Verein um und spricht nach Informationen vom SPORTBUZZER mit türkischen Vereinen. Der Abwehrspieler von Hannover 96 schaut sich auch auf dem französischen Markt nach einem neuen Arbeitgeber um. Bei 96 wird er in dieser Saison absehbar erneut nur Ersatz sein hinter den beiden Stamminnenverteidigern, jetzt Kapitän Marcel Franke und Julian Börner. Beim Spiel in Dresden fehlt er wie schon zuvor im DFB-Pokal in Norderstedt (4:0) wegen einer Fußverletzung. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2023.

Anzeige

Hilfreich ist dabei als Kenner des türkischen Markts Ex-96-Trainer Kenan Kocak. Falette war sein größtes Missverständnis - sein Wunschverteidiger, um den er bis zum Ende der Transferfrist gekämpft hat. Der Ex-Frankfurter konnte die Erwartungen jedoch nicht erfüllen.