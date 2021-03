Läuft beim zweiten Anlauf: Simon Falette drängt mit neuer Motivation in 96-Startelf

Nicht lange her, da stand Simon Falette bei 96 vor dem Rauswurf. Geschichte. Mittlerweile hat der Innenverteidiger endlich die Familie bei sich in Hannover, das gibt ihm spürbar Auftrieb. "Er fühlt sich wohl", freut sich auch Trainer Kenan Kocak. Nun drängt der 29-Jährige mit neuer Motivation in die Startelf.