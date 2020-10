96-Neuzugang Falette: "Viel reden und manchmal auch etwas weniger laufen"

Simon Falette trainiert seit einer Woche in Hannover. Der 28-jährige Innenverteidiger soll die Mannschaft von Hannover 96 führen. Der Franzose stellte sich im ausführlichen Gespräch mit dem SPORT BUZZER vor und sprach ...

... über die Frankfurt-Zeit: erst Stammspieler, dann abgeschoben: "Ich bin unter Trainer Niko Kovac gekommen und habe das ganze erste Jahr gespielt. Dann wurde Adi Hütter Trainer und ich war nicht seine erste Wahl. So ist das manchmal im Fußballerleben. Ich habe trotzdem Einsätze bekommen, aber gemerkt, dass es schwer wird für mich. Deshalb bin ich zu Fenerbahce gewechselt."

... über seine geplante Rolle als Anführer des Teams: "Das ist mein Charakter, ich bin so geboren. Aber 96 hat fünf gute Innenverteidiger. Wir müssen jetzt zusammenfinden. Für mich ist Kommunikation wichtig auf dem Platz. Man muss viel reden und manchmal auch etwas weniger laufen – weil man dann die richtigen Wege macht."

... darüber, was in Paderborn am meisten gefehlt hat: "Paderborn hat viel Druck gemacht, wir haben viele Bälle verloren. Das war unser Problem. Die zweite Halbzeit war besser, mit Tempo, mit Aggressivität, ein paar lange Bälle. Das ist der richtige Weg. Ich habe zweimal mit der Mannschaft trainiert vor dem Spiel und da schon die Qualität gesehen, die wir mit Ballbesitz haben. Es gibt gute Spieler, auch vorne und in der Mitte. 96 ist ein großer Verein, der gehört für mich immer in die Bundesliga. Wir müssen es aber im Kollektiv besser machen."

... über die Leistung beim 0:1 in Paderborn: "Die erste Halbzeit war schwierig für die Mannschaft, da war zu wenig Bewegung im Spiel. Die zweite Halbzeit war viel besser. Wir hatten viele Chancen, haben aber leider kein Tor gemacht. Über mich kann ich sagen – es war nicht mein bestes Spiel. Aber fürs erste Spiel war’s korrekt. Wir müssen jetzt viel miteinander sprechen und uns kennenlernen, dann wird es Schritt für Schritt immer besser."

... darüber, warum er erst am letzten Transfertag zugesagt hat, obwohl Trainer Kocak ihn seit Langem umworben hatte: "Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht. Ich musste mit meiner Familie reden, ob wir in der Türkei bleiben oder zurück nach Deutschland gehen wollen. Das war für uns eine wichtige Entscheidung für die nächsten Jahre. Es ist die richtige Entscheidung, 96 ist normalerweise ein Verein für die Bundesliga. Für die Entscheidung war der Trainer sehr wichtig. Wir haben viel miteinander gesprochen, deswegen bin ich zu 96 gekommen."

... über sein halbes Jahr in Istanbul und warum Fenerbahce nach der Leihe die Kaufoption nicht gezogen hat: "Ich konnte im ersten Monat nicht spielen, weil die Lizenz noch nicht vorlag. Dann kam Corona, sonst habe ich alle Spiele gemacht. Es lief gut für mich. Nach der Saison gab’s einen Trainerwechsel und wir haben keine Lösung gefunden."

... über seine Motivation, nach Europapokal-Erfahrungen in der 2. Liga neu anzufangen: "Das muss man akzeptieren. Ich habe Europapokal gespielt mit Frankfurt und Fenerbahce, aber jetzt hat Gott einen anderen Plan für mich. Ich danke Gott für die Erfahrungen mit Frankfurt in Europa, danach war es in der Türkei auch super und ich hoffe, es wird hier auch super. Es gibt gute Spieler und ein Projekt, das ist wichtig für mich."

... darüber, was gegen Düsseldorf besser werden muss: "Wir müssen ähnlich wie in der zweiten Halbzeit in Paderborn spielen – mit Ballbesitz und nach vorne. Wir müssen viel miteinander sprechen und mutig spielen. Wir sind 96 und müssen vor niemandem Angst haben."

... über Pläne, 96 nach einem Jahr wieder zu verlassen, falls der Aufstieg nicht gelingt? "Ich habe hier eine Aufgabe und drei Jahre Vertrag. Danach schauen wir."

... über Hannover: "Ich war zwei- oder dreimal zum Essen in der Stadt, viel mehr habe ich noch nicht gesehen. Aber ich bin kein Typ, der oft ausgeht. Ich bin am liebsten mit meinen Kindern zusammen und zu Hause. Sie sind drei, vier und sieben Jahre alt und sehr wichtig für mich."

... über seine Familie: "Meine drei Kinder gehen noch auf die internationale Schule in Istanbul. Meine Frau war jetzt für eine Woche in Hannover, ist jetzt zurück in die Türkei geflogen. Wir haben uns Wohnungen angeschaut, müssen aber noch eine Schule suchen. Wenn wir das geklärt haben, zieht meine Familie nach Hannover."