"Für uns eine Bereicherung." Kocak zufrieden mit Falettes Trainingsdebüt

"Das ist doch ein Wahnsinn." So reagierte Kenan Kocak auf die Ausfälle seiner Spieler nach den Länderspielreisen der letzten Woche. Der Ärger sollte sich nun allerdings langsam legen: Mit Simon Falette konnte heute der erste Nationalspieler wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, was gleichzeitig der Trainings-Einstand des Defensivspielers darstellte.

Verzichten musste Kocak auf seinen besten Vorlagengeber Marvin Ducksch. An vier der insgesamt zehn Pflichtspieltore war der gebürtige Dortmunder beteiligt gewesen. Dabei soll es sich allerdings um eine reine Vorsichtsmaßnahme handeln. Die Wadenprobleme sollen ihn nicht an einem Einsatz am Sonntag gegen Paderborn hindern. Am Wochenende fehlen wird allerdings wahrscheinlich Josip Elez. Der Kroate leidet an einer Sprunggelenksverletzung.