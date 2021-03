Kocak setzt auf Falette in der 96-Startelf: "Einer der stärksten Innenverteidiger der 2. Liga"

Für Simon Falette beginnt am Sonntag ein neues Kapitel. Bislang ist die Geschichte in Hannover für ihn schlecht gelaufen – aber der 96-Trainer baut den 29-Jährigen in die Startelf gegen Würzburg ein. „Simon ist einer der stärksten Innenverteidiger der 2. Liga“, sagt Kenan Kocak.

„Leider haben wir das bis jetzt nicht so sehen können, aber dafür gibt’s auch Gründe.“ Die allerdings behält der Coach für sich. „Simon ist ein Qualitätsspieler, mit dem 96 noch sehr viel Freude haben kann.“