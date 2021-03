Zeit bei 96, sich zu zeigen: Nutzen Falette und Twumasi die nächsten Wochen?

An diese zwei Spieler hatte Hannover 96 viele Hoffnungen geknüpft. Simon Falette (29) und Patrick Twumasi (26) waren als Toptransfers gesichtet worden. Der eine ein Verteidiger mit Europaerfahrung in Frankfurt, der andere ein Stürmer, der Deportivo Alavés mal 3 Millionen Euro wert war.

Startgarantien für beide schon ab dem Hamburg-Spiel am Sonntag ließ Kocak sich am Dienstag nicht entlocken. „Wir müssen schauen, dass wir die Jungs voranbringen“, sagte der Trainer. Nur Einsätze bringen beide voran. Verletzte Spieler begünstigen den Neustart für die beiden Profis, die in Hannover eigentlich Leistungsträger werden wollten und hätten sein können.

Die Chance, die 96 beiden Toptransfers gewähren will in den kommenden Wochen, ist äußerst großzügig. Twumasi war viel zu lang nicht spielbereit, um seine Ablöse von 750 000 Euro schnell zu begründen. Falette spielte noch seltener, einerseits wegen einer Muskelverletzung, andererseits wegen der Suspendierung nach der Attacke gegen Genki Haraguchi im Training.

Timo Hübers fehlt in der Innenverteidigung, Falette springt automatisch ein. Abgesehen vom internen Test, in dem der Verteidiger auffällig laut und chefig unterwegs war, liegt das letzte Spiel für ihn drei Monate zurück – ein gutes Spiel von ihm beim 4:0 gegen Sandhausen, wo er einen Treffer vorbereitete.

Twumasi bekam zuletzt am 27. Februar fünf wirkungslose Minuten beim 2:2 gegen Fürth. Er war überhaupt bisher Teilzeitarbeiter. Im Minutenschnitt trifft Twumasi in jeder zweiten Partie, drei Tore erzielte er in 556 Minuten Spielzeit. Zwei Vergleiche: Hendrik Weydandt traf bei doppelt so viel Spielzeit ebenfalls dreimal, Kingsley Schindler in 1350 Minuten gar nicht. Der Leihspieler aus Köln ist ohnehin zurzeit verletzt.

Twumasi und Falette kommt zugute, dass Kocak die Mannschaft nach den mäßigen Resultaten (drei Punkte in vier Spielen, kein Sieg) ohnehin umbauen muss. Verpatzen die beiden Toptransfers ihre Auftrittschancen für den Rest der Serie, dann weiß der Klub ebenfalls genau, wo er dran ist. „Fafa“ und „Paddy“ wissen dies dann auch. Die beiden kamen, um in Hannover Stars zu werden. Mehr Zeit zu zeigen, ob sie es werden können, sollte 96 ihnen noch geben.