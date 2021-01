Bobic über 96-Verteidiger Falette: "Vielleicht waren auch die Erwartungen zu hoch"

Simon Falette wurde als Abwehrchef verpflichtet, mittlerweile ist er nur noch Edeljoker. In Darmstadt blieb der 28-jährige Nationalspieler erstmals in seiner Zeit bei Hannover 96 ohne Einsatz, obwohl er hätte spielen können: 90 Minuten Bank und zuschauen statt mitackern für den 2:1-Sieg. Eine Blitzflucht, die gerüchteweise die Runde machte, wird es aber nicht geben. Auch weil Falette der beste Verteidiger der 2. Liga sein dürfte, der NICHT spielt.

Das Familienproblem scheint nicht so leicht lösbar zu sein, sogar Weihnachten feierten die Falettes getrennt voneinander. Weil bei einem Besuch in der neuen deutschen Heimat des talentierten Fußballervaters erst einmal Quarantäne anstünde, hockte die Familie weiter in Istanbul und Falette allein in Hannover. Er hat seine Liebsten monatelang nicht gesehen – bleibt allerdings die Frage offen, warum die trotz Falettes Dreijahresvertrags nicht einfach auch nach Hannover ziehen.

Ehefrau Merveille befeuerte zeitweise sogar die Wechselgerüchte, als sie einen Trip in die neue sportliche Heimat ihres Mannes absagte, „falls bei Simon im Winter auf dem Transfermarkt was ist“, wie sie in sozialen Medien schrieb. Nach SPORTBUZZER-Informationen ist ein schneller Falette-Abschied allerdings kein Thema bei 96.

Und für Falette? Der Verteidiger war im Sommer umworben worden, unterschrieb erst nach einigem Zögern für drei Jahre in Hannover. Die ganz große Liebe scheint 96 noch nicht zu sein. Das würde immerhin erklären, warum die Familie noch in der Türkei weilt. Aber: „Ich habe jetzt keine Indikatoren von ihm gehört, dass er total enttäuscht ist“, verrät Frankfurt-Macher Bobic.

Falette ist nur noch die Nummer drei

Bankplatz statt Chefrolle – ein bisschen Enttäuschung wäre ohnehin verständlich. In Kocaks internem Innenverteidiger-Ranking ist Falette auf Platz drei gefallen, hinter Timo Hübers und den wieder gesetzten Marcel Franke. Fachmann Bobic versucht sich an einer Erklärung, warum es trotz hoher Qualität nicht so recht läuft bei Falette: „Vielleicht waren auch die Erwartungen zu hoch an ihn und er hat sich selbst zu sehr unter Druck gesetzt.“

Mit diesem Druck muss Falette jetzt umgehen lernen. Eine Blitzscheidung von 96 im Winter wird es nicht geben – was aber im Sommer passiert, steht auf einem anderen Zettel.