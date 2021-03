Nach Gespräch mit 96-Boss Kind: Falette ist nun ein ernsthafter Kandidat für die Startelf

Er hat wieder trainiert, in einem Teil des Übungsspiels sogar in der Stammelf. Sollte Hannover 96 in Aue am kommenden Samstag mit einer Dreier-Abwehrkette spielen, wird Simon Falette auf dem Platz stehen – neben Josip Elez und Marcel Franke. „Das ist eine Option, mit der wir uns ernsthaft beschäftigen“, bestätigte Kenan Kocak nach dem Training.

Anzeige

Damit ist klar – Falette wird nicht suspendiert, 96 schmeißt ihn nach dem Ausraster in der vergangenen Woche nicht raus. Der 29-Jährige bekommt jedoch eine Abmahnung und muss eine empfindliche Geldstrafe zahlen.