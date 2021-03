"Geht ums Selbstverständnis": Schmeißt 96 Verteidiger Simon Falette jetzt doch raus?

Die Geschichte von Simon Falette bei 96 ist noch keine Erfolgsstory. Die Frage ist auch, ob sich das noch mal ändern wird oder überhaupt noch ändern kann. Über weitere Strafen für seinen Ausraster in der vergangenen Woche ist ja noch nicht entschieden worden. 96-Boss Martin Kind denkt jedoch auch daran, dem 29-Jährigen zu kündigen. „Es ist noch offen, wie wir das entscheiden“, sagt der 76-Jährige. „Ich habe aber ein paar Gedanken dazu.“

Das ist der Fall: Falette geht am Mittwoch auf Genki Haraguchi los. Beide sind in dem Übungsspiel einem Team zugeteilt worden. Der Japaner beschwert sich über ein schlechtes Zuspiel, wahrscheinlich mit eher unfreundlichen Worten. Falette schubst Haraguchi zu Boden, legt sich mit Marcel Franke an und Baris Basdas seinen Unterarm an den Hals.