Maina legt für Stehle auf: 96-Debütant trifft direkt im ersten Profispiel 

Doch Maina schoss nicht, er lief bis zur Grundlinie und passte den Ball überlegt in die Mitte. Dort stand Simon Stehle, der in der 79. Minute für Cedric Teuchert eingewechselt wurde und sein Profidebüt für 96 gab. Der 18-jährige Youngster hatte keine Mühe mehr, den Ball ins leere Tor zu schieben. Stehle sorgte mit seinem ersten Tor im ersten Spiel für die Entscheidung.

Doch plötzlich entstand aus einem Fürther Eckball ein Konter für 96. Linton Maina eroberte den Ball und sprintete über den gesamten Platz in Richtung gegnerisches Tor. Fürths Keeper Sascha Burchert war beim Eckstoß mit nach vorne gerückt, sodass Maina freie Bahn hatte. Der quirlige Offensivspieler zog in den Strafraum und musste den Ball eigentlich nur noch ins leere Tor schieben.

Ausgerechnet in der 96. Minute...

Dass der Treffer ausgerechnet in der 96. Spielminute fiel, war ein netter Randaspekt. Bisher kam Stehle für die U19-Bundesligamannschaft zum Einsatz und wusste auch dort zu überzeugen. In 13 Saisonspielen erzielte der Rechtsaußen starke 14 Tore und gab vier Vorlagen. Nun hat er dank Linton Maina auch bei den Profis nahtlos daran angeknüpft und seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt. "Ein Traum ist in Erfüllung gegangen", sagte ein überglücklicher Simon Stehle nach dem Abpfiff und fügte an: "Linton und ich waren gestern zusammen im Zimmer und haben über genauso eine Situation gesprochen. Dass er mir den Ball querlegt und ich mein erstes Tor mache. Und ganz klar: Eigentlich ist es sein Tor."