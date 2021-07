"Denken in alle Richtungen": Verleiht 96 Flügelstürmer Stehle nach Kaiserslautern?

Neue Saison, gleiches Problem: Für Simon Stehle bleibt die Hannover 96 Lage kompliziert, auf dem Flügel ist die Konkurrenz (zu) groß. Der Flügelflitzer ist talentiert, liegt in der internen Rangliste aber weit hinten.

Das ist aber noch lange nicht fix. Auch bei anderen Talenten wägt 96 ab. Trainer Jan Zimmermann: „Es ist gut möglich, dass wir noch den einen oder anderen verleihen. Da denken wir in alle Richtungen, was für die Entwicklung des Spielers am besten ist.“