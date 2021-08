Ab auf den Betze! 96 verlängert mit Stehle und verleiht ihn nach Kaiserslautern

Diese Personalie kommt nicht völlig überraschend: Hannover 96 hat Simon Stehle für ein Jahr an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. Beim Traditionsklub soll der Flügelstürmer bis zum Saisonende in der 3. Liga Spielpraxis sammeln, die für ihn bei den Roten nicht in Aussicht war. Der SPORTBUZZER hatte in der vergangenen Woche bereits von diesem Plan berichtet.

Anzeige

"Nach mehreren Gesprächen mit Simon sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass für ihn Spielzeit auf höchstmöglichem Niveau das Wichtigste ist", sagt 96-Sportdirektor Marcus Mann. Da der Vertrag mit dem 19-Jährigen im Juni 2022 ausgelaufen wäre, ist sein Vertrag im Vorfeld des Leihgeschäfts um ein Jahr bis 2023 verlängert worden.