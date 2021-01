"Brutale Qualität in der Offensive": Sky-Experte Mattuschka glaubt an 96-Aufstieg

Geht da noch was in Sachen Aufstieg für Hannover 96? Wenn es nach Sky-Experte Torsten Mattuschka geht, lautet die Antwort: ja! "Ich hatte sie vor der Saison sogar als Meister getippt, weil sie gerade in der Offensive brutale Qualität haben", sagt der 40-Jährige. Das 5:2 in Nürnberg habe das noch einmal gezeigt.