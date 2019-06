Hannover 96: Slomka hat "große Lust" auf Soto - BVB wohl nicht interessiert

Sebastian Soto (18) ist ein Star der U20-WM in Polen. Viermal hat der 96-Stürmer in dem Turnier schon für die USA getroffen, zuletzt zweimal gegen den Weltmeister-Nachwuchs aus Frankreich (3:2). Am Samstag (17.30 Uhr) kämpft Soto gemeinsam mit 96-Linksverteidiger Chris Gloster um den Einzug ins Halbfinale gegen Ecuador. 96-Trainer Mirko Slomka beobachtet Sotos Entwicklung nicht nur sehr genau, er hat „rund um die Spiele Kontakt zu ihm. Ich habe mich total gefreut für ihn.“

Aber darf sich 96 auf den talentierten Angreifer überhaupt noch freuen? Es gab Berichte, Dortmund wolle den 18-Jährigen holen, weil das 96-Angebot für den Profivertrag zu schlecht sein soll. Slomka widerspricht in beiden Punkten. „Ich habe mit Aki Watzke telefoniert“, erklärte der 96-Trainer am Freitag. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke „ist unglaublich gut vernetzt, ich habe mit ihm auch über die Dortmunder Jugend gesprochen und glaube, aktuell sind sie nicht an Soto interessiert“.