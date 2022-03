Hannover 96: So kämpft Manager Mann um Sturmjuwel Beier

Mann kennt die Knöpfe, die er in Hoffenheim drücken muss, er war vor seinem Job in Hannover schließlich selbst dort Talentechef. Daher kannte er Beier, so lotste er den talentierten Stürmer via Leihe zu 96. Nun soll er noch länger bleiben. Tatsächlich rechnet sich Mann Chancen aus.