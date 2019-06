Hannover 96: So laufen die Planungen bei der Zweitliga-Konkurrenz

Hamburger SV

Für den Vorstandsboss Bernd Hoffmann wäre ein Aufstieg seines HSV in die Bundesliga „ein größeres Fest als die Teilnahme an der Champions League für einen Erstliga-Klub“, sagte er jetzt dem „Hamburger Abendblatt“. Er warnte außerdem: „Wir werden die 2. Liga auch im nächsten Jahr nicht dominieren können, und ich wäre froh, wenn wir bis zum letzten Spieltag oben dranbleiben.“ Der Zweitklassigkeit kann Hoffmann deshalb wenig überraschend nicht viel Positives abgewinnen: „Bei aller Wertschätzung für die 2. Liga: Eine Saison dort hat für den HSV per se nichts Gutes. Der Nichtaufstieg verzögert Entwicklungen, gerade finanzielle, erheblich.“ Neben der katastrophalen Rückrunde sei für die Trennung von Trainer Hannes Wolf die Erkenntnis ausschlaggebend gewesen, „dass ein junger Trainer für die besondere Situation beim HSV nicht die richtige Wahl ist“. Jetzt soll es der Bad Nenndorfer Dieter Hecking richten.