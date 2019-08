Der Neue trägt die Bälle: So lief das erste 96-Training von Emil Hansson (mit Videos)

Er ist ein Hoffnungsträger in der Offensive von Hannover 96: Emil Hansson, der in der vergangenen Saison den RKC Waalwijk mit zwölf Toren und elf Vorlagen zum Aufstieg schoss, soll für frischen Wind mitbringen. Am Dienstag trainierte der 21-jährige Schwede erstmals mit der Mannschaft - und musste sich direkt einem traditionellen Ritual beugen. Gemeinsam mit dem ebenfalls neu dazugestoßenen Jannes Horn musste er die Bälle zum Platz tragen.

Last auf den Schultern war ihm auf dem Rasen dann nicht anzumerken. Temporeich und spritzig präsentierte sich der Angreifer, in einigen Szenen deutete er sein Können schon an. Einen Eindruck von Hansson könnt ihr euch in den Videos vom Training machen: