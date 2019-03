Hannover 96: So mies ist die Bilanz gegen Bayer 04 Leverkusen

Hannover 96 steckt in einer waschechten Krise. Das Team von Trainer Thomas Doll steht am Abgrund, nur die wenigsten haben weiterhin Hoffnung auf den Klassenerhalt. Um das rettende Ufer noch zu erreichen, müssten die Roten schnellstmöglich mit dem Punkten anfangen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag (18 Uhr) im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen.

Es wird das erste Spiel sein, in dem Marvin Bakalorz die Roten als Kapitän aufs Feld führt - sofern er in der Startelf steht. Doll hat am Dienstag ein echtes Zeichen gesetzt und seinen bisherigen Spielführer Waldemar Anton abgesetzt. Der 96-Trainer erhofft sich durch diese Maßnahme, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht.