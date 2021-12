Hannover 96: So plant Boss Kind die Beförderung von Marcus Mann

Marcus Mann hatte den Sieg in Ingolstadt (2:1) bei seiner Familie im Süden gefeiert. Die Lage bei Hannover 96 ist im Abstiegskampf etwas entspannter. Sonntagnacht saß Mann wieder im Norden, als Studiogast in Hamburg beim NDR Sportclub. Der NDR hatte Profiboss Martin Kind zuvor zu Wort kommen lassen. Kind sprach davon, Mann auch zum Geschäftsführer zu machen. Das könne er sich "ohne Wenn und Aber vorstellen". Mann reagierte im Studio geschmeichelt. "Ich freue mich, die Worte zu hören, sehe das aber auch als Verpflichtung, diesen Worten nachzukommen. Das ehrt mich natürlich. Schön das zu hören, aber ich gehe Schritt für Schritt." Diese geplanten Schritte nach oben erklärte Kind am Montag auf Nachfrage. Anzeige

„Marcus Mann zum Geschäftsführer für den Sport zu ernennen ist eine ernsthafte Überlegung", sagte Kind am Montag. "Das wäre eine Anerkennung seiner seriösen und strukturierten Arbeit. Herr Mann übernimmt dann endgültig verantwortlich den sportlichen Bereich. In dieser Saison wird das aber noch nichts, erst in einem halben Jahr, zur neuen Saison." Mann soll allerdings nicht die direkte Nachfolge von Martin Kind in der Gesamtgeschäftsführung der Profigesellschaft übernehmen. Der Sport bleibt Manns Kerngeschäft.

In dieser Saison steckt 96 im Abstiegskampf. Manns erste harte Entscheidung musste der Manager mit der Freistellung von Trainer Jan Zimmermann treffen. Darauf folgte die Entscheidung, Christoph Dabrowski nicht nur als Interimstrainer zu engagieren, sondern darüber hinaus den U23-Trainer bei den Profis fest zu installieren. Diesen Schritt will 96 nach dem Spiel am Sonntag gegen Werder bekannt machen.

96-Manager Marcus Mann bejubelt den Sieg mit Christoph Dabrowski. © dpa