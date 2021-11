Zwölf Verträge laufen aus: Auf den einen folgt bei 96 der nächste Umbruch

Verbindliche Ansagen werden in der sportlich heiklen Lage aber vermutlich möglichst lange zurückgehalten. Die Sorge muss sein: Spieler, die über den Mai 2022 hinaus nicht im Verein bleiben dürfen, könnten den Abstiegskampf womöglich nicht besonders ernst nehmen. Entsprechend formuliert auch Sportchef zurückhaltend: „In den nächsten vier Wochen wird da nichts passieren“, sagt Mann. „Aber jeder Spieler hat die Möglichkeit, sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen.“ Um diese Spieler geht’s:.

Marcel Franke: Eigentlich als Kapitän ein sicherer Kandidat für eine Vertragsverlängerung. Mit 28 Jahren auch noch im besten Fußballalter, allerdings auch mit nicht durchgehend souveränen Leistungen.

Niklas Hult: Toptransfer der Vorsaison, in seinem zweiten 96-Jahr nicht mehr in der besten Verfassung. Den 31-jährigen Schweden plagen immer mal wieder Wehwehchen. Zudem fehlt es ihm am nötigen Tempo. Es sieht nach Abschied aus.

Dominik Kaiser: Mit 33 schon im gesetzten Fußballalter. In der vergangenen Saison noch Kapitän, zurzeit eher Wechselkandidat zwischen Startelf und Ersatzbank. Er wird ahnen, dass seine 96-Zeit sich dem Ende zuneigt.