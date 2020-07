Mykonos, Mallorca, Allgäu: So verbringen die 96-Profis ihren Sommerurlaub 

Die Saison in der zweiten Bundesliga ist seit dem 28. Juni vorbei - seitdem weilen die 96-Profis im Urlaub. Bis zum 29. Juli haben sie noch frei, dann steht die erste Corona-Testung auf dem Programm. Am Tag darauf bittet Trainer Kenan Kocak seine Jungs zum Laktattest, ehe die Vorbereitung auf die neue Spielzeit so richtig losgeht.

Viele Spieler haben den freien Monat genutzt, um abzuschalten und zu reisen. Hendrik Weydandt, der jüngst seinen Vertrag verlängert hat, feierte seinen Geburtstag auf Mallorca - Timo Hübers genoss die wunderschöne Landschaft im Allgäu. Wir haben uns mal auf Instagram umgeschaut und die besten Bilder der 96-Akteure für euch zusammengestellt. Dabei haben wir natürlich auch einen Blick auf jene Profis geworfen, bei denen noch nicht feststeht, für welchen Verein sie in der kommenden Saison kicken.